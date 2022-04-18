"Zamlardan dolayı esnafın  fobileri oluşmaya başladı"

"Zamlardan dolayı esnafın  fobileri oluşmaya başladı"
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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, yapılan zamlardan dolayı esnafın  fobilerinin oluşmaya başladığını ileri sürdü.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi adına yapılan yazılı açıklamada, Türk lirasındaki değer kaybı, hammadde, navlun, ulaşım ve gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı, esnafta elektrik faturasını ödeyememe,  yatırım imkanı bulamama, iş yerlerinin kapanma olasılığı, çalışanları ödeyememe, bankaların işletmelere el koyması hususunda fobisi oluşmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümete  sağlıklı politika geliştirememe konusunda eleştiri yapıldı.

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