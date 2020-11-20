Zarar gören üreticilere çağrı

Kasım 230 (T.A.K.): Hortum, rüzgar, dolu ve şiddetli yağışlardan zarar gören üretici ve hayvancıların yarın 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy ve Girne’deki Tarım ve Hayvancılık Dairelerine başvurmaları istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan patates üretim alanları, bağ alanları, narenciye alanları, sera, muz üretim alanları zarar gören üreticilerin, yarın 08.00-14.00 saatleri arasında Yenierenköy Tarım Dairesi’ne ve Girne Tarım Dairesi’ne başvurmaları istendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, yıkılan hayvan barınakları (ahır, ağıl) ve zarar ziyanları ile ilgili olarak da aynı saatlerde Yenierenköy ve Girne’deki Hayvancılık Dairelerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Bakanlığa bağlı Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigortası Fonu yetkililerinin, bugün yaşanan doğal afetlerden zarar gören Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi, Gelincik ve Ziyamet köylerinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Girne bölgesinde meydana gelen hortum sonrasında zararların oluştuğunun tespit edildiği ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üreticilerin zarar ziyanını karşılamak için ilgili dairelerin yarın hizmet vereceğini belirtti.

Bakan Oğuz yaşanan doğal afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.