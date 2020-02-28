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Zarar tespit çalışmaları devam ediyor

Zarar tespit çalışmaları devam ediyor
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Ülkede büyük üzüntü yaratan yangın, başta hastane personeli olmak üzere çeşitli birimlerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hastanedeki tüm hastalar başka hastanelere taşındı ancak iki hasta YDÜ Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

Yangın nedeniyle kriz masası kuruldu, hastanede hareketli saatler yaşandı.

Geride büyük iz bırakan yangın, 06.45’te Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başladı. Yangının bir kablonun ısınması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Yangın nedeniyle hastane bölgesinden, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Halk arasında tedirginlik yaratan dumanları görenler hastaneye akın etti. Başta hastane çalışanları ve hastanede tedavi gören yakınları bulunanlar, hastaneye koştu.

Hastanedeki yangın söndürme sırasında görev başında olan ve olmayan birçok doktorun hastaneye koşarak geldiği gözlemlendi. 

Yangını hastanede yol açtığı zararıon tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Hastanede laboratuvar başta olmak üzere bazı bölümler ise hizmetlerini sürdürüyor.

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