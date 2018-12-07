"Zararların tazminine yardımcı olmaya hazırız"

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, selde meydana gelen zararların tazminine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Işık, yazılı açıklamasında, “mağdur olan insanlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Derneğimiz, zararların tazmin edilebilmesine yardımcı olmak için insanımızın hizmetindedir” ifadelerine yer verdi.

Hasan Yılmaz Işık, selde yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk toplumuna da başsağlığı diledi