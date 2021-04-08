Zaroğlu: "Başkanlar değişebilir, kalıcı olan YDP"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Başkanların, parti yetkili organlarının değişebileceğini, bunun doğal olduğunu belirterek, kalıcı olacak şeyin YDP olduğunu kaydetti.

Zaroğlu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Kurultaya dair çalışmaları tamamladığını, YSK’dan bildirilen üye rakamının 8 bin 137 olduğunu ve üyelerin tamamına ulaşmasının mümkün olmadığını kaydeden Zaroğlu, buna rağmen arkasında büyük bir güç hissettiğini söyledi.

Bugüne kadar birçok bölgede yaptığı toplantılarda kendisine gösterilen ilginin beklediğinden daha da büyük olduğunu ifade eden Zaroğlu, bu üyelerden aldığı güçle başkanlık yarışında ipi göğüsleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Genel Başkan Arıklı’nın bugüne kadar yaptığı yanlış söylemleri sürekli olarak dile getirdiğini ve cevap vermek zorunda kaldığını dile getiren Zaroğlu, seçimin ardından yüz yüze bakılacağının unutulmaması gerektiğini belirtti.



Sonuçta gerçekleşecek olanın bir seçim olduğunu ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın sırf aday oldu diye kendisi hakkında geçmişte savunduğu birçok konuyu bugün eleştirdiğinin görüldüğünü ileri sürdü.“Şahsım ile alakalı “toy” dur dediği ben, bugüne kadar defalarca olgunluk gösterdim. Ama sürekli Profesör olduğunu öne çıkardığı kendisi bu olgunluğu gösteremedi” iddiasında bulunan Zaroğlu, Arıklı’nın sosyal medyada ortaya atmış olduğu iddialarla özellikle bir kesimin küfür ve hakaret yapmasına zemin yarattığını savundu. Zaroğlu, Arıklı’yı televizyon programında karşı karşıya çıkmaya davet etti.“SEÇİM SONRASI PARTİ DAHA DA BÜYÜYECEK”YDP Genel Başkanlığı’nın kimsenin babasının bıraktığı miras olmadığını ifade eden Zaroğlu, başkalarının da YDP’yi yönetme talebi için girilecek yarışa normal bakılması gerektiğini belirtti ve “Bugüne kadar 4 kurultay yapıldı ve bunların tümü seçimsiz yapıldı. Şimdi ortada bir seçim var. Bu seçim sonrası parti daha da büyüyecek” dedi.İnsanlara korku verilmeye çalışıldığını ileri süren Zaroğlu, partinin bölüneceği algısı yaratılarak, seçim kazanmaya çalışıldığını savundu.Başkanların, parti yetkili organlarının değişebileceğini, bunun doğal olduğunu kaydeden Zaroğlu, kalıcı olacak şeyin Yeniden Doğuş Partisi olduğunu söyledi.