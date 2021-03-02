Zaroğlu: "“Bölünme" ile "YDP" kelimelerini yan yana koyanlar, partinin bölünmesinin temelini atıyorlar”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, YDP ile “Bölünme” kelimesini yan yana koyanların partinin bölünmesi için temel oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Zaroğlu, katıldığı bir web tv yayınında YDP’nin 11 Nisan’da yapılacak olan kurultayına ilişkin soruları yanıtladı.

Zaroğlu, YDP’nin hayatının en güzel süreci olduğunu belirterek, kendisi için gözbebeği konumunda olduğunu, partinin temelinin geçmişe ait olduğunu o dönemde yaşanan kapanma süreci düşünüldüğünde yeni süreçte bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Partinin kuruluş aşamasında çok çalıştıklarını, büyük bir emek ile mücadele verdiklerinin altını çizen Zaroğlu, birlik ve beraberlik ile yapılan çalışmaları hatırladığında bugün gelinen aşamanın herkesi üzdüğünü ifade etti.

Partinin ilk çıkış yaptığı genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde istenilen başarıyı yakalayamadığını kaydeden Zaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine istenilen oranlarda bekledikleri oyu alamadıklarını kaydetti. O dönemde başta koronavirüs ile yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bir çok olumsuzluklar olduğunu ifade eden Zaroğlu, her şeye rağmen bunun sorumluluğunu da bir kişiye yüklemediklerini ve sorumluluğu hep birlikte aldıklarını söyledi.

Ardından İlçe seçimlerini büyük bir olgunluk ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Zaroğlu, Lefkoşa ilçe seçimlerinde yaşanan gerginliklerin bugün başlayan adaylık sürecinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Zaroğlu, Genel Başkan Arıklı ile 2016 yılından başlayarak fikir ayrılıkları yaşadıklarını dile getirirken o dönemlerde bunu kamuoyunda çok fazla yansıtmamaya çalıştıklarını ifade etti.

“GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI SIRF BANA DESTEK VERDİ DİYE GÖREVDEN ALINDI”

YDP’nin Genel Başkanın istemiyle hükümete girmek zorunda kaldığını belirten Zaroğlu, Genel Başkan ile fikir ayrılığının başlangıcının bu nokta olmasa bile bunun da bir fikir ayrılığı oluşturduğunu söyledi.

“Biz nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan başarısızlığın sorumluluğun ortak olduysak, yapılan atamalarda da ortak bir anlayışı bekledik” diyen Zaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarının sırf kendisine destek verdi diye görevden alındığını ve bunu açıklarken de kendi ekibiyle kurultaya gitmek istediğini ifade ettiğini belirtti.

Sırf kendilerine Arıklı tarafından iş verdiği için kendisine bir çok eleştiride bulunan Genel Sekreter Yardımcılarını görevden almadığını anımsatan Zaroğlu, gelinen süreçte iki başkan adayı olarak parti için neler yapılabileceğini konuşmak yerine Genel Başkanın başka bir aday çıkarsa partinin bölünebileceği endişesinden bahsettiğini söyledi.

“KAZANAMAZSAM BIRAKIRIM’ SÖYLEMİ ZARAR VERİYOR”



Genel Başkan Arıklı’nın “Kazanamazsam istifa ederim” söylemlerinin partinin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini kaydeden Zaroğlu, bu söylemlerin sosyal medyada da tartışmaya yol açtığını ifade etti.YDP ile “Bölünme” ile kelimesini yan yana kullananların partinin bölünmesi için temel hazırladığını söyleyen Zaroğlu, Genel Başkan’ın sürekli YDP’nin 90’lı yıllardaki zamanlardan örnekler vererek kapandığını gündeme getirdiğini bunun amacının korku yaratma politikası olduğunu belirtti.1987 yılında Aytaç Beşeşler, Ömer Demir ve Emin Uzun’un Milletvekili olarak bir taraftan hareket ettiğini, Kenan Akın, Orhan Üçok ve arkadaşlarının da bir taraftan “partiyi daha iyi yönetiriz” düşüncesiyle ayrı bir düşüncede olduklarını ifade eden Zaroğlu, Genel Başkan’ın belirttiği gibi gençlerin girişim yapmadığını, o dönemde seçimi kaybedenlerin UBP’ye transfer olduğunu dile getirdi.Kurultayın yasal olarak yapılmak zorunda olduğunu ifade eden Zaroğlu, kurultayda başka bir adayın çıkmasının gayet doğal olduğunu, 2 kez yapılan seçimlerde Arıklı’nın karşısına aday çıkmadığını, ancak her kurultayda kendisi ile “başka day çıkmayacak” diye bir sözleşme imzalanmadıklarını belirtti.Genel Başkanın kendisi ile “Gençtir, toydur” gibi ifadeler kullandığını belirten Zaroğlu, kendisinin 39 yaşında olduğunu ifade ederek, başarı elde eşmiş bir çok tarihi değerden yaşları ile ilgili örnekler verdi.“PARTİYİ ARIKLI TEK BAŞINA KURMADI BİR ÇOK KİŞİNİN EMEĞİ VAR”YDP’nin bir çok partiye mensup kişilerden gelen desteklerle kurulduğunu anımsatan Zaroğlu, partinin temelini oluşturan bir çok kişiye bugün “Bu şu partiden geldi onun ajandır” söylemi yapıldığını ve bunun bu insanların partiyi kurarken verdiği emeğe büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.Arıklı’nın kendisi ve ailesinin başka bir siyasi partiden geldiğini de anımsatan Zaroğlu, partiyi oluşturan hiç kimsenin gökten zembille inmediğini, bu söylemlerden artık kaçınılması gerektiğini ifade etti.“Ben siyasete başladığımda o torunum yaşındaydı” söylemi sahibi kişinin artık siyasette kalmaması gerektiğinin işareti olduğunu belirten Zaroğlu, sosyal medyada oluşan sahte profillerle Genel Başkan ile kendisini kavga ettirmeyi amaçlayan kişiler olduğunu söyledi.Zaroğlu, bu konuları gündeme getirmek istemediğini ancak Genel Başkan Arıklı’nın bu konuları yanlış beyanlarla gündeme getirdiği için cevap vermek durumunda kaldığını kaydetti.Aday olduğu için suçlandığını belirten Zaroğlu, kendisinin tek amacının partiyi ileriye götürmek olduğunu ifade ederken, Kıbrıs Türk siyasi tarihinden tek adayla kalarak kurultaylarını devam ettiren siyasi partilerin geldiği başarısız durumlardan örnekler verdi.Partinin kuruluşunda adı duyulan ya da duyulmayan bir çok kişinin uğraş verdiğini, Genel Başkanın tek başına bu oluşumu gerçekleştirmediğine dikkati çeken Zaroğlu, Arıklı’nın “Şunu ben MYK üyesi yaptım, şunu ben partiye aldım” gibi söylemlerinin büyük bir haksızlık oluşturduğunu belirtti.Yapılan atamaların Parti Meclisi, MYK ya da bunların oluşturacağı heyetin belirlemesi gerektiğini belirten Zaroğlu, bu isteminin karşılıksız kalmasının demokratik yapıya aykırı bir tutum olduğunu kaydetti.