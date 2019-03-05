Zaroğlu: "Bu proje akıllara birçok soru işaretlerini de beraberin de getirmektedir"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Güncel konuşmaların son bölümünde, Şahinler köyüne yapılacak "Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları Deposu ile Transfer İstasyonu" projesi konuşuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, projeyle ilgili tartışmalarda popülizm yapıldığını belirterek, 8 yıldır gündemde olduğunu belirttiği proje hakkında bilgi verdi. Şahali, ortada çevre felaketine yol açacak bir durum olmadığını ve kurulacak tesisle, ülkenin en büyük sorunlarından birine çözüm bulunacağını söyledi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün 62. maddeden söz isteminin kabul edilmemesini protesto ederek iç tüzüğün ilgili maddesini okudu.

Güzelyurt’ta Şahinler köyüne yapılmak istenen hayvansal atıkların bertarafına yönelik projeye değinen Zaroğlu, tesisin kurulacağı yeri ve “projenin plansızlığını” eleştirdi.

Hükümetin konuya ilgi göstermediğini, bölge halkına bilgi verilmediğini, istişare edilmediğini söyleyen Zaroğlu, bölge halkının projeye karşı eylemler yaptığını anlattı.

Fizibilite ve ÇED raporlarının hazırlanmadığını savunan Zaroğlu, projenin aceleye getirildiğini, bunun soru işareti yarattığını söyledi.

Bu tarz projelerin yaşam ve tarım alanlarına uzak bölgelerde yapılması gerektiğini dile getiren Zaroğlu, hayvan ölü ve atıklarının depolanacağı merkezin yerinin hatalı olduğunu savundu.

Zaroğlu, projenin hayata geçirilmeden iyi bir şekilde etüt edilmesi, yer seçimi konusunda yapılan yanlıştan dönülmesi ve bölge halkının da destek ve görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 17:21