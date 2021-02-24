Zaroğlu: "Çok adayı kurultaylar, partinin bölünmesini değil büyümesini sağlar"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve 11 Nisan’da yapılacak olan kurultayda Genel Başkan adayı olan Bertan Zaroğlu, adaylığı ile birlikte partide “bölünme” iddiaları ile korku verilmeye çalışıldığını kaydederek, kurultayların partililerin iradesini gösterdiği yer olduğunu, çok adaylı kurultayların ise o partinin bölünmesini değil, bilakis büyümesini sağlayacağını kaydetti.

“1 MART’TA ADAYLIK MANİFESTOMU AÇIKLAYACAĞIM”

Adaylığı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Zaroğlu, adaylık manifestosunu 1 Mart’ta detayları ile açıklayacağını ifade ederek, siyasi partilerin en temel unsurlarından birinin kurultay olduğunu, parti seçmeninin iradesinin kurultaylarda ortaya çıkacağını söyledi.

YARIŞLI KURULTAYLAR BÖLÜNME DEĞİL BÜYÜME GETİRİR

İki adaylı kurultaya gidileceği için bölünme olacağı söylemlerini örneklerle açıklayan Zaroğlu, KKTC’nin siyaset tarihinden çok adaylı kurultayların ardından UBP’nin çok başarılı çıktığını, ne zaman ki tek adayla bir kurultaya gidilirse ardından başarısızlık geldiğini söyledi. Öte yandan DP’den aynı yönde örnek veren Zaroğlu, bu partinin de yıllarca tek adaylı kurultaylar yaptığını, ancak bir büyüme gerçekleşmediğini kaydetti.

YDP BİR DAVA PARTİSİDİR

Partinin tüm oluşumlarında bulunan ve hazırlanma süreçlerinde büyük emekler veren bir kişi olduğunu ifade eden Zaroğlu, bir kişinin çıkıp “Ben şunu yaptım böyle kurdum” söylemlerinin kendisini rahatsız ettiğini, YDP’nin bir dava partisi olduğunu, devletin imkanlarından eşit adil şekilde pay alamayanların kurduğu bir parti olduğunu söyledi.

Bölünme ile YDP’yi yan yana koymanın son derece yanlış olduğunu söyleyen Zaroğlu, iki adayın ve yüksek katılımın olduğu bir kurultayın bir partinin büyüdüğün de en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Zaroğlu: “Küçük olsun da bizim olsun diyenler partinin büyümesini istemeyen kara propagandayı yapanlardır “dedi.

“Biz arkadaşlarımız ile bu partiyi ülkenin birinci partisi yapmak için mücadele veriyoruz” diyen Zaroğlu, bu bağlamda başta Genel Başkan olmak üzere, endişe duyan herkesten bu konuda endişe etmemesi gerektiğini belirtti.

“YDP’NİN İÇ MESELELERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞILMAMALI”

Bertan Zaroğlu, sosyal medyanın etkili şekilde kullanılmasına karşı olmadığını ifade ederken YDP’nin iç mevzularının ise bu ortamda tartışılıyor olmasını hiçbir zaman tasvip etmediğini vurguladı.

YDP’nin 9 bin üyesi ile bir aile olduğunu ifade ederek kimsenin Erhan Arıklı’ya ya da Bertan Zaroğlu’na yakın diye bu partinin sahibi olmadığını belirtti.

“Kurultaylar siyasi partilerin en temel unsurlarıdır. Üyenin iradesi tecelli ederse hiç kimsenin ayrılışı , bu partinin bölünmesi anlamına gelmez. Biz buna müsaade etmeyiz” diyen Zaroğlu Genel Başkan Erhan Arıklı’nın kaybederse siyaseti bırakacağı yönündeki söylemini yanlış olduğunu kaydetti.

Üyelere “bölünme” adı altında bir korku verildiğini söyleyen Zaroğlu, bunun da Genel Başkan Arıklı’nın “El ele kol kola kurultaya gideceğiz” söylemi ile ortadan kalkmış olacağına inanç belirtti.

Ali Pilli’nin görevden alınması ile ilgili görüşlerini dile getiren Zaroğlu, görevden alma yetkisi ve takdirinin elbetteki mensubu bulunduğu partinin başkanına ait olduğunu söylerken, kendisini zaman zaman eleştirse de bir şeyler için çabalayan ve mücadele veren sevdiği bir siyasetçi olduğunu dile getirdi, alınan bu karara YDP’nin saygı duymaktan başka bir seçeneğinin olamayacağını kaydetti.

Alınan tedbirlere uyulmasının bir gereklilik olduğunu ancak bunun kontrol edilmesinin de ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Zaroğlu, denetimler konusunda büyük eksikliklerin yaşandığını belirtti.



Zaroğlu, pandemi sürecinde en baştan beri bu işin tek merkezden yürütülmesi gerektiğini dile getirdiklerini ve bu konuda en iyi örneğin Türkiye olduğunu göstermelerine rağmen, gerek evde karantina süreçleri gerek ise denetimler konusunda Türkiye’nin bu konuda çok etkin çalışma yaptığını söyledi.Sürecin başından beri geçen 1 yılda çok önemli mesafeler kat edilmesine rağmen tedbirlerin önceden alınması konusunda geride kalındığını, bu nedenle bugün halen bu konularla halkın uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Zaroğlu, bugün halen alınmayan tedbirlerin faturasının ise ilerleyen zamanlarda hissedileceğini kaydetti.“TÜRKİYE HASTENEYİ 45 GÜNDE YAPTI, BİZ BÜROKRASİYİ AŞAMADIK”Zaroğlu, Acil Durum Hastanesi gibi geçmişten bugüne çok efor harcanan konular olduğunu, Türkiye’nin çok kısa bir süre içinde hastaneyi yapmış olmasına rağmen ülkedeki bir takım bürokratik sıkıntılar nedeniyle hastanenin bazı ihtiyaçlarının halen karşılanamadığını söyledi.Yaşanan bu sıkıntıların ülke siyasetinin düzelmesi ile mümkün olabileceğine vurgu yapan Zaroğlu, bütün problemlerin çıkış yolunun bu olduğunu kaydetti.Sağlık Üst Kurulunu eleştirmek niyetinde olmadığını, bugüne kadar büyük bir özveri ile görev yaptıklarını ifade eden Zaroğlu, ancak bazı konuların oturulup daha da derinlemesine tartışılması gerektiğini söyledi.Zaroğlu, bir karar alındığında sosyal medyadan hemen hedef alındığını, bunun son derece yanlış olduğunu belirterek biraz sabredip, panik yapmadan değerlendirme yapmak gerektiğini ifade etti.YDP’nin normal şartlarda hükemete girmeyerek yönetimde denenmemiş bir parti olarak seçmenin karşısına çıkabileceğini, ancak hükümet kurma çalışmalarında hükümeti kurması gereken partilerin kendilerine dışardan destek verdikleri halde elini taşın altına koymak istemedikleri için bugün hükümette yer aldığını kaydeden Zaroğlu, kısa bir süreç olsa bile piyasayı ucuzlatmak başta olmak üzere bazı hedefleri olduğunu ifade etti.