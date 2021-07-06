Zaroğlu, "Millet Partisi" ismiyle yeni bir parti kuracaklarını açıkladı

Milletvekili Bertan Zaroğlu, bugün Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) istifa etti.

Noter eşliğinde YDP binasına giderek istifasını sunan Zaroğlu, destek verenlerin eşliğinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında “Baskılarla, mecbur kalarak partiden ayrılıyorum” dedi.

Zaroğlu kendisiyle birlikte 2011 partilinin daha istifa ettiğini söyledi.

Millet Partisi adında yeni bir parti kuracaklarını da söyleyen Zaroğlu partinin sol ya da sağ siyasetten uzak merkezi bir anlayışta olacağını belirtti.

İstifaların manipüle edilmeye çalışılacağını kaydeden Zaroğlu, bu nedenle noter huzurunda, ıslak imzalı istifa belgelerini sunduklarını anlattı.

Zaroğlu kendilerinin onurlu ve şerefli bir duruş sergilediğini, karşılarında da böyle bir duruş beklediklerini kaydetti.

Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak isteyen bir avuç “aslan yürekli” olarak YDP’yi kurduklarını anlatan Zaroğlu, “Süreç içerisinde gördüm ki özellikle hükümete girdiğimiz süreçte aslında amaçladığımız şeyleri bu parti içinde gerçekleştiremeyeceğiz” dedi.

“YOL AYRIMININ TEMELİ HÜKÜMETE GİRME SÜRECİNDE ATILDI”

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yla yol ayrımlarının partinin hükümette yer almasıyla başladığını kaydeden Zaroğlu, kendisinin hükümete girilmemesi yönünde görüş bildirdiğini ifade etti.

“O günkü şatlarda doğru olan bu değildi ben partimi düşünerek hareket ettim, Sayın Arıklı koltuğu düşünerek hareket etti” diyen Zaroğlu, hükümet kurulması sürecinde yürütülen müzakerelere işaret ederek “Şayet o gün bir bakanlık bir ayrılık düşüncem olsaydı Sayın Arıklı’nın Başbakan Yardımcısı olmasını ya da bu kadar büyük kurumları yönetebilecek bir pozisyona gelmesini sağlamazdım” dedi.

Bu sürecin ardından liyakat usulüne göre atamalar beklerken, gencecik, ülkeye katkısı olan, YDP’yi büyüteceğini düşündüğü kişiler dışarıda bırakılarak atamalar yapıldığını gördüğünü kaydeden Zaroğlu, “Değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştiremeyeceğimizi görüdüğümde YDP kurultayında genel başkanlığa aday oldum” dedi.

Bu süreçte Arıklı’nın ve ailesinin kendisine hakaret ettiğini savunan Zaroğlu, buna hiçbir karşılık vermediğini ve kurultayda, “toy, genç” olarak tanımlanan kendisinin yüzde 48 oy aldığını kaydetti.

Bunların ardından Genel Merkez’deki odasının çilingirle açılmaya çalışıldığını ifade eden Zaroğlu, kendi yanında yer alanların hainlikle suçlandığını belirtti.

“BASKILARLA, MECBUR KALARAK PARTİDEN AYRILIYORUM”



Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 15:19

Böylece zorla partiden gönderilme sürecinin başladığını ifade eden Zaroğlu “Ben kendi isteğimle değil, baskılarla, mecbur kalarak partiden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.Partiden ayrılacağını duyurduğunda kendisiyle ilgili “Partiyi bölüyor” denildiğini ancak süreçte bu “oyunun” bozulduğunu anlatan Zaroğlu, Başbakan Ersan Saner’in Meclis kürsüsünden de açıkladığı üzere, seçimlerle ilgili ad-hoc komitede bulunması için Arıklı, Saner ve Bakan Fikri Ataoğlu’nun kendisinden ricada bulunduğunu anlattı.“BENDEN İSTİFAMI ERTELEMEMİ RİCA EDEN SAYIN ARIKLI, BAŞKANLIK ETTİĞİ MYK’DA İSTİFAMI İSTEDİ”Bütün bu sürece rağmen YDP MYK’sında istifasının istendiğini söyleyen Zaroğlu, “Benden istifamı ertelememi rica eden Sayın Arıklı, başkanlık ettiği MYK’da istifamı istedi” dedi.Zaroğlu bu durumun kendisinin bakan olma ihtimali nedeniyle ortaya çıktığını kaydetti, “Bu arkadaşların paçası tutuştu” dedi. Zaroğlu kendisinin sözünün eri olduğunu ve söylediği gibi istifa ettiğini belirtti.“MİLLET PARTİSİ GENEL MERKEZİ VE 5 İLÇESİ ORGANİZE EDİLDİ”İstifa sürecinde yaptıkları çalışma neticesinde, Millet Partisi adında bir parti kurma kararı aldıklarını dile getiren Zaroğlu, partinin genel merkezi ve 5 ilçesinin organize edildiğini kaydetti.Çalışma Bakanlığı meselesi son raddeye gelmiş olsa bile bu noktada bu görevi kabul edemeyeceğini söyleyen Zaroğlu, “Arıklı ve MYK’sı bu samimiyet testinde sınıfta kaldı” dedi.“Yaşananları Kıbrıs Türk halkına şikâyet ediyorum” diyen Zaroğlu “Evet üzgünüm, kendi kurduğum, kendi emek verdiğim, ilçe binalarını ellerimle açtığım hala tuttuğum genel merkez binasında oturan, daha dün seçimlerde YDP’nin karşısında olan kişiler bugün benim kurduğum partide benim istifamı alıyorlar. Bu acı bir olaydır” dedi.“Yeni Doğuş Partisi ile Özgürlük ve Reform Partisi’ni kapatan Enver Öztürk’ün Yeniden Doğuş Partisi’ni kapatacak olması üzüntü vericidir” ifadelerini kullanan Zaroğlu YDP’lilere “Kurultay sürecinde 3 bin 800 imza yalanlarıyla nasıl kandırıldıysanız, UBP’yle ilişkilendirmem olayında nasıl kandırıldıysanız bugün de yine kandırılıyorsunuz, yarın yine kandırılmamak için bugün geç değil” şeklinde seslendi.Zaroğlu Millet Partisi’nin resmi olarak ne zaman kurulacağı sorusu üzerine bu konudaki hazırlıkların istişarelerin sürdüğünü anlattı.Yine bir soru üzerine, hükümete desteğinin ihtiyatlı şekilde devam edeceğini belirten Zaroğlu “Halkın yararına olacak herhangi bir yasa gelirse, seve seve, sonuna kadar buna destek veririm. Bunun dışında, böyle bir hükümete desteğim mümkün değildir” dedi.Millet Partisi’nde her görüşten, diğer partilerle geçmiş dönemde gönül bağı, üyeliği olan kişilerin yer alacağını ifade eden Zaroğlu, kendisinin sağ-sol kavramlarına karşı çıktığını söyleyerek partinin merkezde bir siyasi parti olacağını belirtti.“Bu ülkenin kronikleşmiş sorunlarıyla ilgili çözümlerini önümüzdeki günlerde istişareler neticesinde kamuoyuna deklare edeceğim” diyen Zaroğlu “Ülkede problem sağ sol problemi değildir, ülkedeki problem ekonomik problemdir. Sağ sol tartışmalarına girmek anlamsız” dedi.