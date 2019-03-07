Zaroğlu'ndan Kadınlar Günü Mesajı

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Zaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içerisindeyiz. Kadınlar, Türk toplum ve aile yapısında müstesna bir yere sahip olup, aile dokusunun temelini teşkil ederek şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü, toplumun yapısını güçlendiren aile birliğinin en önemli unsurlarıdır.

Ulu önder Atatürk’ün “şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” (1923) sözüne yürekten katılıyor, bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs’ta Türklük kavgasının korkusuz neferlerini yetiştiren, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde alın teri ve emeği bulunan kahraman Kıbrıs Türk kadınları başta olmak üzere, tüm kadınların “8 Mart dünya kadınlar gününü” kutluyor, onlara yönelik tüm eşitsizliklerin ortadan kalktığı kadınların, yaşamın her alanına eşit olarak katıldığı bir dünya düzeninin egemen olması dileği ile, hepsine en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."