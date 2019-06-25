Zaroğlu: “Özersay’ın hırsları nedeniyle hükümet çift başlı hale geldi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'da Meclis'te “Kapalı Maraş’ın Açılma Konusu” hakkında güncel konuşma yaptı.

Zaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia ederek, Özersay’ın “hırsları” nedeniyle hükümetin çift başlı hale geldiğini savundu.

Maraş açılımının buna örnek olduğunu söyleyen Zaroğlu, hükümetin açıklamaları nedeniyle “ortalığın kalkıp oturduğunu”, Özersay’ın kendini Cumhurbaşkanı’na denk bir siyasi figür olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Özersay’ın Kıbrıs sorunu konusunda kendisinden başka kimsenin konuşmasını istemediğini iddia eden Zaroğlu, bunu Özersay’ın cumhurbaşkanı adaylığı düşüncesine bağladı.

Zaroğlu, Özersay’ın bu hareketlerini devlet gelenek ve hiyerarşisine ters düşse bile sürdürdüğünü söyledi.

Maraş’ın açılması mevzusunun önemli bir konu olduğunu söyleyen Zaroğlu bu konuda Özersay’ın gizli bir gündeme sahip olduğunu iddia ederek bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Maraş konusunun KKTC’nin aleyhine dönebilecek potansiyeli olduğunu söyleyen Zaroğlu, Maraş konusundaki açıklamaların sansasyonel olduğunu ve hamaset koktuğunu, aksi olsa bu açıklamaların hem dünyada hem TC’de olumlu yanıt bulabileceğini kaydetti.

Hükümete seslenen Bertan Zaroğlu, böylesi bir önemli bir konuda konsensüs olmadan açıklamalar yapılırsa sonucun şu an olduğu gibi “fiyasko” olacağını dile getirdi.

Zaroğlu bir gazetede çıkan habere referans vererek Maraş’ta daha önce envanter sayımı yapıldığını söyledi.

Maraş’ın açılması gerektiğini dile getiren Zaroğlu Kıbrıs sorununun popülist yaklaşımlarla ele alınamayacağını kaydetti. Zaroğlu hükümeti bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaya çağırdı.

Zaroğlu’nun konuşması üzerine yerinden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maraş konusunun ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında bulunduğunu, sonrasında yapılan basın toplantısında ya da yayınlarda asla Maraş’ın açılmasından bahsedilmediğini, sadece envanter çalışması yapılacağının söylendiğini kaydetti.

Yapılacak envanterin sadece oradaki mobilya vs.’nin sayımı olmadığını, sahiplik durumu, binaların durumu gibi konularda envanterin çıkarılacağını dile getiren Atakan, esas üzerinde durulması gerekenin, Maraş gibi kayıp bir değerin nasıl ülke ekonomisine entegre edilebileceği olduğunu söyledi.

Atakan, ancak üzüm yemek yerine bağcı dövmek yoluna gidildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Zaroğlu, hükümet kanadından yapılan açıklamalar arasında tutarsızlık olduğunu söyledi.