Zaroğlu: "Polis üşüyor"

YDP Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada kışlık ünüformaların hala polis evrilmediğine dikkat çekerek "Polis üşüyor" dedi.

Zaroğlu, şunları kaydetti:

"Polis Mensuplarının Kılık ve Kıyafet Tüzüğü uyarınca; Polis mensuplarına verilecek üniformalar, Polis Genel Müdürlüğü tarafından diktirilir ve özellikle üniformalı olarak görev yapan polis mensuplarına tüzükte belirtilen kullanma süreleri göz önüne alınarak tahsis edilir. Kış mevsiminin girmiş olması dolayısı ile gerek her yıl verilmesi gereken, gerekse ihtiyaç halinde iki yılda bir veya üç yılda bir verilmesi düzenlenen polis mensuplarının kışlık üniforma (kışlık pantolon, kazak, mont, kışlık gömlek, kışlık şapka, yağmurluk, bere, çorap v.s.) ihtiyacı Polis Genel Müdürlüğü tarafından halen polis mensuplarına verilmemiştir... Teşkilat içerisinde soğuk kış gecelerinde yağmur, çamur demeden gece gündüz ayırt etmeksizin vatandaşın can ve mal güvenliği için görev yapan, devriye gezen nöbet tutan polis mensuplarımız sizler için bu denli mi değersiz? Polis Genel Müdürlüğü kışlık üniformaları polis mensuplarına vermek için neyi beklemektedir? Maliye Bakanlığının ve Polis Genel Müdürlüğünün bir an evvel polis mensuplarımızın kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçmesini bekliyoruz."