Zaroğlu: "Sanat değil maskaralık"

YDP Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, tiyatrolarla ilgili yaşanan sürece dair açıklama yaptı.

Zaroğlu şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, son günlerde kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden bir konu da.. Yaşar Ersoy tarafından kaleme alınan, “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunun gösterimine, Devlet Tiyatroları “Edebi Kurulu" tarafından, izin verilmemiş olmasıdır… Yine bilindiği gibi “Repertuar Kurulu’ nun” hükümet tarafından kaldırılması üzerine.. Yeni oluşturulan Edebi Kurul'ca, bu senaryo için verilen karar, mevzuata da uygundur.. Çünkü; Devlet Tiyatroları Yasası’nın 3 maddesi gereği, Edebi Kurul' un, önüne gelen her senaryo için, DENETİM GÖREVİ BULUNMAKTADIR!.. Ayrıca; Devletin âli menfaatleri söz konusu olduğunda, dileyen dilediği oyunu yazıp, DEVLET' E AİT TİYATRO DA, denetim olmaksızın SERGİLEYEMEZ!... Bu nedenle; elbette ki bir denetim mekanizması olacaktır ve olmalıdır da.. Bu denetimi; 'her türlü görüşün ifade edildiği özgür ortamda, sansür uygulaması' olarak nitelemek ise, kesinlikle çağ dışıdır.. Nitekim; bu bağlamda Anayasamız da bile, kişilere tanınmış sınırsız HAK ve ÖZGÜRLÜKLER YOKTUR Kİ, DEVLETİN TİYATROSUN DA OLABİLSİN!.. Ayrıca; ifade özgürlüğünün anlamı asla; kişilerin her istediğini özgürce yapması değildir.. Öte yandan; Devlet Tiyatrolarıyla senarist arasında, teklif edilen her senaryonun, kabul göreceğine dair, her hangi bir anlaşma da olamayacağına göre.. Konuyu, ülke meselesi haline getirmek isteyenlerin gerçek amacı, apaçık bellidir.. Yine önemle vurgulamam gerekir ki... Büyük ölçüde inceleme fırsatı bulunduğum malum metin.. Toplumsal fayda ve bütünlük açısından doğru olmayan, ifade ve bölümler içermesinin yanı sıra.. Sanatla hiç bir ilişkisi olmadığı gibi, tümüyle siyasi içeriklidir.. Ayrıca gerek TC, gerekse de KKTC halkını, aşılamaya ve Türkiye düşmanlığı yaratmaya yönelik, ifade ve sözcükler de içermektedir.. Hasılı; hiç bir edebi değeri olmadığı için, sadece maskaralık olarak nitelenebilecek bu senaryonun, devlet tiyatrosunda sergilenmesi için aksi yönde yapılan açıklamaların ise.. İçi boş olmasının yanı sıra, ülkeyi kutuplaştırmaya yönelik olduğu da, tartışmasızdır.."