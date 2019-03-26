Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün YDP milletvekili Bertan Zaroğlu'da konuştu.Geçtiğimiz hafta bazı milletvekillerinin siyasi nezaketten uzak şekilde şahsını hedef alındığını söyledi.

Zaroğlu, “Ülkedeki sistem çökme noktasında” diyerek sağlık, eğitim ve ulaştırma alanındaki uygulamaları eleştirdi, acil servislerde yığılmalar, hastanelerde yetersizlikler, yollarda çukurlar, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eksiklikler olduğunu söyledi.

Türkiye ile mali protokolün hala imzalanmadığını ifade eden Bertan Zaroğlu, “Geçmiş dönemde imzalanan protokollerin bazı maddeleri de uygulanmamıştı” dedi.

Bertan Zaroğlu, “Artık başkanlık sistemine geçilmesi gerek. Mevcut parlamenter sistem toplumun ihtiyacını yeterince karşılamıyor. Anayasayı değiştirmek şarttır. Böylesi bir değişiklik yapılırken de gerekçeler halka iyi şekilde izah edilmelidir” şeklinde konuştu.

2014’de referanduma sunulan Anayasa değişikliğinin halka yeterince iyi anlatılmadığını, bu nedenle yüzde 62 oranında hayır oyu alındığını belirten Zaroğlu, uzmanlardan yeterli görüş alınmadığını da savundu.

Yerinden söz alan ve o dönem ilgili komitenin başkanı olduğunu belirten CTP milletvekili Asım Akansoy, uzman görüşü alındığını belirtti.