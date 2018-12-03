ZAYDER'den Güngördü'ye ziyaret

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert ve Başkan Yardımcısı Gülşen Soykan’ı kabul etti.



ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engellileri en çok anlayanlara teşekkür etmek istediklerini belirterek, “Bir belediye başkanı düşünün, kadınlara iş öğretelim eli ekmek tutsun diyoruz, ‘dikiş makinesi benden’ diyor. Başkanım engellilerimize ilaç lazım diyoruz, ‘Halledelim’ diyor. Bizler aracıyız. Engelliler Günü’nde engellileri değil, engellileri en çok anlayanları anmak istedik. Sağ olun başkanım” diye konuştu.



Rabia Özcömert konuşmasının ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür plaketi takdim etti.



Güngördü de, engellilerin her zaman yanında olacağına dikkat çekerek, aldığı plaketin son derece anlamlı olduğunu kaydetti.