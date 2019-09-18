Zeki Çeler: "Ben yaş tahtaya basmam"

TDP Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Zeki Çeler dün sosyal medyada ve basında çıkan haberlerle ilgili paylaştığı yazısını bugün yine dile getirerek açıklamada bulundu.Çeler dün gayet açık yazdığını söyleyerek Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bir bankayla yaşadığı faiz oranı sıkıntısı hakkında sosyal medya hesabından tekrardan açıklamalarda bulundu

Zeki Çeler’in açıklaması şu şekilde:

“Ben yaş tahtaya basmam!

Dün gayet açık ve net yazdım, bir bakıyorum bugün, dün söylediklerimizi bazı takip etmeyenler, bugün hemen gelen cevapla laf yetiştiriyor. Ben zaten Nisan ayını dün yazdım, bankanın faizi artırdığını da yazdım. Dileyen dünkü yazıyı tekrar okuyabilir.

Doğru bilgiyi bir daha hatırlatalım. Sigortalar idari meclisinin faizi kabul edip etmeme gibi bir karar verme yetkisi yoktur, çünkü hale hazırda sözleşme mevcuttur, sigortalar idari meclisinin karar verdiği nokta, benim kendilerine bu faizi ödemektense peşin ödersek nasıl olur, bir defada kapansın sorusuna karşılık, yapılan hesaplama sonucu peşin ödeyemeyiz, taksite devam edilsin ancak bakanlık faizi indirme çalılmasına devam etsin karardır. Yani bakanlık müdahil olsun! İlgili kararın ekin de yazar sayın bakan. Buyurun ekiyle birlikte yayınlayın. Karara benim hemen ulaşmam mümkün değil ancak sizin bir telefonla ulaşmanız gayet mümkün.

Tekrar etmekte fayda var!

İki kardeş kurum dayanışması sergilenen bir durum bırakarak görevi devrettim!

Faizi artıran bankanın faiz oranını tekrar düşürmesi için İhtiyat sandığı dairesinin mevduattaki parasını çekmesi kararı ürettik, neden devam ettirmediniz onu açıklayın!

3 bankaya borç var, 2 si sözleşme gereği faiz artırımı yapma hakkına sahipken yapmıyor.

1’ i %26 ya çıkarıyor! Ve bunu ilk yaptığında “eğer artırırsanız bizde ihtiyat sandığının mevduatınızdaki parasını çekeriz” deyince vazgeçen fakat

Sigortaların faizini 2. kez %26’ ya çektiklerinde, buna karşılık İhtiyat Sandığının o bankanın mevduatında bulunan parasını, İhtiyat Sandığı olarak çekilmesi kararını yazılı birşekilde yönetim kurulu kararı olarak aldık! Bu karar var mı yok mu sayın bakan? Bu karar şu an uygulamada mı değil mi?

Cevap: benim dönemimde 1-2 mevduat faiz günü gelince çekildi! Ben gittikden sonra karar olmasına rağmen uygulanmadı!

NEDEN?

Bu kararı uygulamada tutsanız ve aynı mücadeleyi verseniz banka faiz artırımından vazgeçecekti, geçmese bile, bu şekilde devlet üzerinden kar elde etmeyi kendine kazanç bilen bir kurumla devlet çalışmaktan vazgeçmiş olacaktı.”