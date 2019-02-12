Zeki Çeler’in köpeği halen kayıp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in köpeği dün akşam üzeri kayboldu.

Bakan Çeler Sosyal Medya hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyurdu ve görenlerden yardımcısı olmasını istedi

Bakan Çeler’in paylaşımı şöyle;

Lost around Ilgaz village…

Arkadaşlar benim ufaklık akşam üstü gezisinde ILGAZ (Yeşiltepe- Alsancak) köyü civarlarında kayboldu.

Görenler bildirirse çok sevinirim.

Adı: ASPRO

Samoyed cinsi erkekdir. Oldukça uysaldır.

Görenler bana 05488637792 veya facebooktan ulaşabilir.

BRT