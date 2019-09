Zeysan'dan üreticilere uyarı

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, bazı maksatlı çevrelerin aksini iddia etmesine rağmen, sanayicinin depolarındaki zeytinyağlarının, "geçen sene ürün azlığından dolayı ithal edilenler dahil" tamamen tükendiğini vurguladı.

Sezey, üreticinin ürününü "yok pahasına kapatma hesapları yapanlar" olduğunu belirterek, “Zeytin sektörü sahipsiz değildir” dedi. Sezey, sektörün kendini büyük gören birkaç üreticinin insafına bırakılmayacak kadar büyüdüğünü vurgulayarak, “Her koşulda birlik olmak bizlere güç katacaktır” dedi.

Sezey açıklamasında şunları kaydetti:

“Değerli zeytin üreticileri; 2019-2020 zeytin hasad dönemi başalamıştır. Zeysan olarak tüm üreticilere hayırlı olmasını dileriz. Bu sene ki ürün rekoltemiz 2018-2019 senesi hasat dönemine göre çok daha verimli bir yıl olarak bizleri beklemektedir.

Biz sanayiciler olarak, sizlerin ürettiği ürünlerin maksimum miktarlarını, olabilecek en iyi fiyatlara değerlendirmek anlamında hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Sektör olarak bizler daima üreticinin ve üretimin yanındayız. Kaldı ki ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren sanayici aynı zamanda büyük bir zeytin üreticisidir de. Dolayısıyla sektöre gelebilecek herhangi bir olumsuzluk tüm paydaşları etkileyecektir.

Şu an tüm sanayicilerin depolarındaki zeytinyağları, geçen senenin ürün azlığından dolayı piyasa dengelerinin korunması için ithal edilenler de dahil olmak üzere tamamen tükenmiş durumdadır. Ancak bazı maksatlı çevreler bu durumun aksini iddia etmekte, ürünün elde kalacağından bahsetmektedirler. Sektörün şövalyeliğine soyunan bu fırsatçılar, ince hesaplarla üreticinin ürününü yok pahasına kapatma hesapları yapmaktadırlar, yada sektörün zarar görmesinden kar umarak sadece kendi çarklarının dönmesini düşünmektedirler.

Değerli üreticiler sektörümüz son yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Dolayısıyla geçmişte hobi olarak yapılan zeytin üreticiliği artık geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bu sektör bu zamandan sonra sahipsiz değildir. Sektörde faaliyet gösteren her üretici artık ben odaklı olarak düşünmemelidir. Her üretici aynı zamanda tüm toplumunda menfaat ve çıkarlarını korumakla yükümlüdür.

Değerli üreticiler, şu andan itibaren bu sektör, kendini büyük gören birkaç üreticinin insafına bırakılmayacak kadar büyümüştür. Her koşulda birlik olmak bizlere güç katacaktır. Bu vesileyle tüm üreticilerin bol kazançlı bir hasat sezonu geçirmesini dilerim.”