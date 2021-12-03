Zeytin konulu seminer verildi

Zeytin konulu seminer verildi
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Zeytin, zeytin ürünleri ve ülkemiz için önemi” konulu seminer düzenlendi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde yer alan seminerde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu, zeytinin ülke tarımı ve kültürel miras için önemi, Enstitü bünyesinde zeytin ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Etkinlikte, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 9 Fen Sınıfı öğrencileri tarafından Kıbrıs Tarihi dersi kapsamında öğretmen Hülya Tek öncülüğünde zeytinle ilgili hazırlanan proje de konuşuldu.

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