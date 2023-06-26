“Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı.

Genel kurulda ilk olarak ivediliği onaylanan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı” görüşülmeye başladı. Tasarıya ilişkin komite raporunu UBP Milletvekili Özdemir Berova okudu. Berova, tasarının komitede oybirliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı; “Zeytin ve zeytin ürünlerinin, fiziko - kimyasal ve organoleptik özelliklerini belirlemek, ticaretteki kuralları belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta uygun standartları sağlamak, ürün kalitesi kontrolü, ulusal ve uluslararası ticaret ve bunun geliştirilmesi, üretimin korunması, tüketici haklarının korunması, hileli ve yanıltıcı uygulamalar ile tağşişin önlenmesi, zeytin ağaçlarının genetik kaynaklarının belirlenmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesini sağlamak ve ayrıca bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek ve zeytin yetiştiriciliği ile çevre arasındaki etkileşim hakkında çalışmaların yapılmasına olanak sağlamak” amacıyla hazırlandı.

Özdemir Berova, yasa tasarısı üzerine yaptığı değerlendirmede, tasarının çok titizlikle ele alındığını, konuyla ilgili tüm taraflarla görüşüldüğünü belirtti ve komiteye emeklerinden ötürü teşekkür etti. Berova, yasa tasarısının onaylanmasının ardından kuralların netleşeceğini, standardın yükseleceğini, ihracata katkı sağlayacağını ve zeytinin, en önemli tarımsal ürün adayı olacağını kaydetti. Zeytin üreticiliğine katkı sağlayacağına inanç belirten Berova, hayırlı olması temennisinde bulundu.

CTP Milletvekili Filiz Besim de, komitenin zeytin için titiz bir yasa çalışması yaptığını, zeytinin ada için çok önemli olduğunu kaydetti, bu yüzden zeytinin, üreticinin korunması, kalitenin artırılması ve zeytin üretimini teşvik edecek kriterler ortaya konulduğunu kaydetti.

Besim, yasanın uygulanabilir olmasına da önem verildiğini, bu kapsamda uluslararası standartlarda analizler yapılabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, yasa ile zeytin ve üreticinin korunacağını, yerel üretimin önünün açılacağını, ülkede kullanımının artırılacağını ve ihracat yapılabileceğini anlattı.

Tarım Bakanlığının da ülkede sürdürülebilir bir üretim için gerekli adımları hızlı bir şekilde atması gerektiğine işaret eden Besim, üretimin ve üreticinin korunmasının, ülkenin geleceği olduğunu söyledi, yasanın güzel bir çalışma sonucu ortaya çıktığını ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, yasa tasarısının ülkeye, üreticiye, tarım camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, yasa tasarısının yasallaşmasıyla Tarım Bakanlığına ciddi görevler düşeceğini ve hızlı bir şekilde devletin zeytin ile üretime destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Şahali, desteklerin, yatırım amaçlı hibelerle desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, zeytin ve zeytin ürünlerinin geliştirilmesi, kalitesi ve rekabet edebilirliliğin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Topraklı getirilen ağaçlarla ilgili hastalıklara karşı da uyarılarda bulunan Şahali, bu konuda katı kurallar uygulanması gerektiğini kaydetti.

Yasa ile zeytin ürünlerinin kalitesinin artacağına da inanç belirten Şahali, yasanın hazırlık aşamasında katkı koyan herkese teşekkür etti, “son derece önemli” olarak nitelediği yasanın halka hayırlı olmasını diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, ülke açısından önemli bir yasa olduğunu ifade ederek, yasanın tüm tarafların katkısıyla tamamlandığını söyledi. Oğuz, yasanın ülkenin ihtiyacı olan ciddi bir yasa olduğunu ifade ederek, zeytinin ülke ve ada için önemine işaret etti.

Oğuz, ülkede kayıtlı 600 bin ağaç olduğunu ifade ederek, devletin yıllık 20 bin kapasiteli üretim yaptığını, bunu artıracaklarını, coğrafi tescil ile ilgili çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Laboratuvar, personel kadroları ve gerekli yatırımları yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, her zaman üretimin, üreticinin yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini de söyleyen Oğuz, ihracat yolunun da her zaman açık olması için çalışacaklarını kaydetti.

Yasanın, sektörün üreticinin ihtiyacı olan bir yasa olduğunu ifade eden Oğuz, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından oylama yapıldı ve yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.