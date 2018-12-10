Ziraat Mühendisleri Odası'ndan uyarı

Ziraat Mühendisleri Odası, tahıl üretim alanlarından verim kayıplarının önlenmesi için fungal hastalık (pas, külleme vb.) kontrollerinin yapılmasını önerdi.

Odadan yapılan açıklamada ülkede tahıl yetiştiriciliği yapılan alanlarda etkili yağışların yanında hava sıcaklıklarında olması gereken düşüş yaşanmadığından dolayı fungal hastalıkların gelişip yayılması açısından ortamın uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada tahıl ekimi yapan üreticilerin en kısa sürede tarlalarını kontrol etmeleri ve fungal hastalık belirtisine (kahverengi veya sarı lekeler gibi) rastlamaları durumunda tedbirlerini almaları gerektiğinin altı çizildi.