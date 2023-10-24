Ziya Öztürkler ‘Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ üyesi oldu

UBP Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk dünyasını oluşturan
parlamentoların seçilmiş üyeleri ile kurulan ‘Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ üyesi oldu.
Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB), Türk Dünyası ve akraba toplulukları milletvekillerinin
arasındaki iletişimi güçlendirmek, vekillerin birbirlerini daha yakından tanımalarına fırsat sunmak,
ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihten gelen dostluk ve kardeşlik
kuruldu.
TDPB’ye üye olan Öztürkler; “Birliğin bir üyesi olarak, aynı değerler etrafında, birlik, beraberlik, sevgi,
saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma içerisinde çalışmaktan, Türk Dünyası ve akraba topluluklar
başta olmak üzere, ortak kültürü ve ortak tarihi olan, bölgedeki diğer ülkelere de, kültürel ve
ekonomik işbirliği alanında katkıda bulunmaktan onur duyacağım” dedi.