Ziya Öztürkler ‘Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ üyesi oldu

UBP Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk dünyasını oluşturan

parlamentoların seçilmiş üyeleri ile kurulan ‘Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ üyesi oldu.

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB), Türk Dünyası ve akraba toplulukları milletvekillerinin

arasındaki iletişimi güçlendirmek, vekillerin birbirlerini daha yakından tanımalarına fırsat sunmak,

ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihten gelen dostluk ve kardeşlik



bağlarını güçlendirerek, kültürel zenginliklerin tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2013 yılındakuruldu.TDPB’ye üye olan Öztürkler; “Birliğin bir üyesi olarak, aynı değerler etrafında, birlik, beraberlik, sevgi,saygı, kardeşlik, dostluk ve dayanışma içerisinde çalışmaktan, Türk Dünyası ve akraba topluluklarbaşta olmak üzere, ortak kültürü ve ortak tarihi olan, bölgedeki diğer ülkelere de, kültürel veekonomik işbirliği alanında katkıda bulunmaktan onur duyacağım” dedi.