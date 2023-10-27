Ziya Rızkı 29’uncu ölüm yıl dönümünde anıldı: "Kıbrıs Türk halkının sevgi ve saygısını kazanan bir liderdi..."

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski belediye başkanı, milletvekili, serdar, edebiyat ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 29’uncu yıl dönümünde törenle anıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde saat 09.30’da gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konulması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında saat 10.15’te yapılan ikinci törende, Ziya Rızkı'nın yaşamı ve topluma verdiği önemli hizmetlerle ilgili konuşmalar oldu.

Rızkı’nın mezarı başında da gerçekleşen anma törenine, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi, Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

-Şenkul: “Görevimi onun kadar temiz ve tartışmasız olarak bırakmak istiyorum”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Rızkı’nın geçmişte adaletsizlik ve eşitsizliği önlemek, sosyal adaleti sağlamak adına bir yola çıktığını, onunla aynı mevkii paylaşan bir kişi olarak görevi, onun kadar temiz ve tartışmasız bir isim olarak bırakma hedefiyle çalıştığını söyledi.

Ülkede maddi konular ve kişisel menfaatlerin her şeyin önüne geçmeye başladığını ve buna bir ‘dur’ denemesi gerektiğini dile getiren Şenkul, kavga etmek ve olmayacak şeyler peşinde koşmak yerine, olabileni yumuşatmak gerektiğini dile getirdi.

Şenkul, önemli, örnek bir isim olan Ziya Rızkı’nın ve onun ideal ve fikirlerinin daha da ön plana çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

-Birinci: “Hizmetlerinin ve hayatının Kıbrıs tarihi kitaplarına girmesi için çalışma yapıyoruz”

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, merhum Ziya Rızkı’nın, yaşamı boyunca, Kıbrıs Türk toplumuna, serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle hizmetlerde bulunan, hayatını halkına adamış bir lider olduğunu söyledi.

Vakıf olarak, adaletli, dürüst bir lider olan Ziya Rızkı’nın hizmetlerinin ve hayatının Kıbrıs tarihi kitaplarına girmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Birinci, Ziya Rızkı’nın ilkeleri doğrultusunda adaletsiz, antidemokratik yaklaşımlara karşı mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

-Akıncı: “Atatürk ilkelerini içselleştiren bir liderdi”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı’nın vefatının 29’uncu yılında saygı ve özlemle anıldığını belirterek, milletvekilliği, belediye başkanlığı, serdarlığı, spor adamlığıyla bilinen Rızkı’nın kültür sanat yönü olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı kutlanırken, bugün hala, kadının yerinin, toplumsal kimliğinin ve rolünün tartışıldığını dile getiren Akıncı, Ziya Rızkı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişmeye başladığı 1940’lı yıllarda, kadına toplumda layık olduğu yeri veren, eşi Letafet Hanımla Limasol’da kültür sanat faaliyetlerinde bulunan bir kişi olduğunu anımsattı.

Akıncı, onun Atatürk’ün devrim ve ilkelerini içselleştiren bir lider olduğunu kaydetti.

- Sururi: “Nesillere aktarmak bir görevdir”

TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi de Rızkı’nın, birçok alanda hizmet etmiş, adaletli merhametli, insanı seven kişiliğiyle Kıbrıs Türk toplumunun sevgi ve saygısını kazanan bir lider olduğunu belirterek, onun öğretileri ışığında yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Sururi, Rızkı’nın verdiği mücadele ve öğretilerinin gelecek nesillere aktarılmasının da bir görev olduğunu vurguladı.