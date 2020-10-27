Ziya Rızkı bugün anılıyor

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 26’ncı yıl dönümünde, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli heyeti üyelerinin gerçekleştireceği törenle anılacak.

Rızkı için bugün saat 09.30’da büstü önünde, saat 10.00’da ise kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, önceki yıllarda Ziya Rızkı’nın, sevenlerinin katılımıyla, önce büstü sonra da kabri başında gerçekleşen anma töreniyle anıldığını anımsatarak, bu yıl pandemi dolayısıyla sadece Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin gerçekleştireceği törenle anılacak.

1960’lı yılların başındaki özgürlük mücadelesinde önce serdar ve aydın olarak görev yapan Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi mebusu olarak da önemli görevlerde bulunduğunu kaydeden Birinci, 1974 Barış Harekatı ile Güney Kıbrıs’ta kalan ve Limasol kazasındaki üslere sığınan, binlerce Kıbrıslı Türk’e yaptığı liderlik ve yöneticilikle sığınmacıların, Kuzey Kıbrıs’a taşınmasında rehberlik yaptığını ifade etti.

Birinci, “Üslerdeki sığınmacıların Kuzey Kıbrıs Türk kontrolündeki bölgeye geçişi olayı, iki bölgeliliğin oluşmasında bir mihenk taşı görevini gördüğü, tarihçi ve siyasetçiler tarafından doğrulanmaktadır” dedi.

Birinci, Ziya Rızkı Vakfı’nın Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği değerli ve efsanevi liderlerden Ziya Rızkı’nın anısını canlı tutmak, liderlik vasıflarını ve yaptıklarını gelecek nesillere anlatmak gaye ve hedefiyle, Kasım 1995’te kurulduğunu kaydetti.