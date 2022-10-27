Ziya Rızkı ölümünün 28. yıldönümünde törenlerle anıldı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 28'inci ölüm yıldönümünde Girne’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Ziya Rızkı için ilk tören 09.30’da Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise saat 10.00’da kabri başında düzenlendi. TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova'nın sunuculuğunu yaptığı büst önündeki tören, saygı duruşu ile başladı, ardından büste çelenkler sunuldu.

İkinci tören ise Ziya Rızkı’nın kabri başında düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Mine Atlı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, bazı milletvekilleri, Ziya Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Mine Atlı, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci konuşma yaparken, Ziya Rızkı’nı ailesi adına Dr. Ayten Berkalp de Rızkı ile anılarını paylaştı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk halkının kalbinde ayrı bir yeri olduğunu, ömrü boyunca Kıbrıs Türk halkına hizmet verdiğini söyledi.

Töre, “Ziya Rızkı, halkına, önderlik, liderlik yapmış büyük bir şahsiyetti. Halkımız liderlerini unutmamalı, onları baş tacı etmelidir” dedi.

Rızkı’ya rahmet dileyen Töre, “Onu hiçbir zaman unutmayacağız” diye konuştu.

-Akıncı

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “28 yıldır bizi kabri başında buluşturan Ziya Rızkı’yı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Rızkı’nın herkesin gönlünde taht kurmuş, gerçek bir lider olduğunu dile getiren Akıncı, toplumsal boyutta temsil ettiği, dürüstlük, halka hizmet gibi değerlere vurgu yaptı.

Akıncı, halka hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen Rızkı’nın, makamları, şatafat ve kişisel çıkar için değil halka hizmet götürmek için kullandığını belirtti.

Akıncı, “Onun gibi değerler her zaman aranır, kolay bulunmaz” diye konuştu.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ziya Rızkı’nın belediye başkanı olduğu dönemde inşaat mühendisi ihtiyacını karşılamak amacıyla işe alındığını, çeşitli kademelerde çalıştığını söyledi.

Rızkı’nın belediye başkanı olduğu yıllara yönelik anılarını paylaşan Güngördü, “Her sabah işyerlerini, kahveleri gezerdi, vatandaşla sohbet eder sorunlarını dinlerdi” dedi.

Güngördü, Ziya Rızkı’nın kısıtlı imkanlar içinde Girne’de sosyal belediyeciliğe yönelik birçok adım attığını söyleyerek, “Bize toplumsal çıkarları gözeterek çalışmamız gerektiğini hatırlatırdı” diye konuştu.

-Atlı

Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Mine Atlı, Ziya Rızkı’nın her zaman toplumun yanında olan bir lider olduğunu belirtti.

Atlı, Rızkı’nın toplumsal varoluş anlamında cesur duruşunun önemine vurgu yaparak, “Mücadelesi bizimle devam edecektir” dedi.

-Birinci

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın tüm yaşamı boyunca fedakarlıkla halkına hizmet verdiğini belirtti.

Rızkı’nın Temsilciler Meclisi üyesi, serdar, belediye başkanı, milletvekili olarak halka hizmet verdiğini söyleyen Birinci, İngiliz Üslerinde 1974 yılında güneydeki halkın kuzeye geçmesinde üstlendiği liderlikle halkın güvenle kuzeye geçmesini sağladığını, iki bölgeliliğin temelinin böyle atıldığını ifade etti.

“O yaptığı her işte başarılıydı. Çünkü dürüst, adaletli ve insan seven biriydi. Halkın Ziya babasıydı” diyen Birinci, Rızkı’nın hiçbir dönem ilkelerinden taviz vermediğini belirtti.

Rızkı’nın farklı dönemlerde kendine yapılan parti değiştirme tekliflerini kabul etmediğini dile getiren Birinci, “Bu dönemde onun gibileri çok fazla arıyoruz. Onun ilkelerini her zaman yaşatacağız, ülkeye daha güzel günler getireceğiz” diye konuştu.

Birinci, Ziya Rızkı’nın ülkesini seven gerçek bir milliyetçi olduğunu, halkı için ölene kadar çalıştığını kaydetti.

Dr. Ayten Berkalp, ablasının eşi olan Ziya Rızkı ile ilgili anılarını paylaştığı konuşmasında, Rızkı’nın yaşamının son günlerinde dahi halkını ve topluma hizmeti düşünmekten vazgeçmediğini belirtti.