Ziyamet- Kumyalı anayolu üzerinde kaza...9 yaralı

Ziyamet- Kumyalı anayolu üzerinde kaza...9 yaralı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,  saat 14.30 sıralarında meydana gelen Ziyamet- Kumyalı anayolu üzerindeki kazada,  EP 748 plakalı aracı kullanan Mustafa İldiz (E-32) dikkatsizlik sonucunda yolun sağına geçerek karşı istikamette gelmekte olan Ertan Talay (E-37) yönetimindeki MD112 plakalı araç ile çarpıştı.  

Kaza sonucu yaralanan Mustafa İldiz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Derya Ateş (K-25), Döne Ateş (K-42), Hasan İldiz (E-13), Metin Efe İldiz (E-3) , Enes İldiz (E-5) ve Ertan Talay (E-37) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tanem Talay (K-2,5) ve Cengiz Talay (E-11) yaralandı.

Açıklamada, yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin halen sürdüğü, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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