Ziyamet’te yangın, İskele’de hırsızlık, Kalecik’te gümrüksüz mal satışı…

Ziyamet’te dün öğleden sonra inşaat halindeki bir evin avlusunda park halinde bulunan Görsel Monargalı’ya ait salon araç yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aşırı ısınan egzozunun kuru otlara temasıyla çıktığı tahmin edilen araçta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan İskele’ de bir apartman dairesinden nakit para çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yatak odasının açık kapısından içeriye girerek yatak odasındaki çantadan 700 ABD doları çalınmasında zanlı görülen S.K.G.(K-39) tutuklandı. Olayın 30 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kalecik’te bir markette gümrüğe beyan edilmeyen 45 elektronik sigara tespit edildi. Polis tarafından dün yapılan kontrol sonrasında market işletmecisi N.N.(E-22) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.