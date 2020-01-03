Zorlu Töre'den açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye ve KKTC’nin dışlanmaya çalışıldığını söyledi.

Töre, Kıbrıs Rum Yönetiminin, Yunanistan ve İsrail’le imzaladığı East-Med doğal gaz boru hattı anlaşması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası etrafında oynanan oyunların sebebi Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dışlayarak egemenlik oluşturmaya yöneliktir” dedi.

East-Med projesinin ekonomik ve inşasının mümkün görülmediğini kaydeden Töre, “Doğu Akdeniz’de var olan hidrokarbon yatakları Türkiye’nin içinde yer alacağı projelerle gerçekleşebilir. Dayatma projeler öncelikle ilgili taraflara sonra da bölge ülkelerine zarar verecektir” dedi.