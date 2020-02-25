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Zorlu Töre'den "Hocalı katliamı" mesajı

Zorlu Töre'den "Hocalı katliamı" mesajı
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 Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıldönümünün yaşandığını belirterek, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Ermeni çetelerinin Hocalı’da 613 Azerbaycan Türkünü barbarca katlettiğini belirtti.

Töre yayınladığı mesajda, dünyanın, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere katliamı sadece seyredip, üzüntülerini ifade ettiğini kaydetti.

Töre mesajında şunlara yer verdi:

“Azerbaycan’da bir milyon Türk insanı evlerinden yurtlarından sökülüp atıldılar. Azerbaycan topraklarının yüzde 25’e yakın kısmı işgal edildi. Bu işgal halen devam ediyor. Ermenilerin yaptığı bu soykırım ne ilkti ne de sondur. I. Dünya savaşında da Doğu Anadolu’da, Adana bölgesinde de Ermenilerin vahşetini hatırlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken Ermenileri de lanetliyoruz.”

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