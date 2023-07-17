Zümrütköy’de elektrik tellerinden atılan kıvılcım yangına neden oldu...

Zümrütköy’de dün saat 14.00 sıralarında Karanfil Sokak’taki elektrik tellerinin rüzgârın etkisiyle ağaç dallarına çarpıp atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında, çıkan yangın sonucu, muhtelif sayıda sulama borusu ve damlama sulama lastiğinin tamamen yandığı belirtildi.

-Yenierenköy’de demirlemiş yatta yangın çıktı

Öte yandan, Yenierenköy’de bu sabah 04.00 sıralarında bir yat limanında demirlemiş halde bulunan bir şahsa ait yatta, muhtemelen solar enerji akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu, 3 akü ve akü odasının kısmen yandığı açıklandı.