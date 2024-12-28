Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, TC Memur-Sen Konfederasyonu heyeti ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın resmi ziyaretlerde bulundu.

KIBTES’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Müdürü Abdullah Aktaş, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan’ı ziyaret etti.