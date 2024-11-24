Trafik ekipleri tarafından KKTC genelinde yapılan trafik denetimleri sonucu trafik suçlarından 321 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçlarından 170’i yasal hız sınırı üzerinde, 19’u alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u sigortasız araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlarından oluştu.