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KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup'taki ilk maçında Guba OK takımını mağlup ederek galibiyet elde etti. Azerbaycan'da düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasında sahaya çıkan KKTC U12, üstün bir performans sergileyerek turnuvayı takip edenlerden takdir topladı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan KKTC U12 Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, "Turnuvaya iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızın performansından çok memnunum. Tüm maçlarda aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz," dedi.

İkinci rakibimiz Özbekistan’dan Bunyodkor

Ulduz Cup 2024'teki bu ilk galibiyetiyle moral bulan KKTC U12 Milli Takımı, bir sonraki maçta da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Milli Takımımız turnuvadaki ikinci maçını yarın (03.09.2024) saat 09.00’da Özbekistan’ın Bonyodkor takımına karşı oynayacak.

KKTC Milli Takımı Azerbaycan’daki organizasyonda; Azerbaycan’dan Quba, Karabağ, Metak CFC ve Ulduz’un yanı sıra Özbekistan’dan Bunyodkor, Belarus’tan Dinamo Minsk, Gürcistan’dan Saburtalo Didi Digomi takımlarıyla birlikte mücadele ediyor.