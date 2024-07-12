KKTC Umut Derneği, İskele bölgesine bağlı köylerde yaşayan 38 çocuğu sünnet ettirdi.

Yenierenköy'deki düğün salonunda yer alan sünnet şöleninde çocuklara hediye de dağıtıldı.

Etkinlikte Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu konuşma yaptı.

Dernek Başkanı Özlem Dinçoğlu, 2014 yılından beri ada genelinde ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara destek olan derneğin geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği toplu sünnet etkinliğini ikincisini yine Karpaz bölgesinde düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hiçbir devlet kurumundan destek almadan toplu sünnet organizasyonunu düzenlediklerini söyleyen Dinçoğlu, bu ve benzeri etkinliklerde en büyük destekçilerinin halk olduğunu dile getirerek geceye katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür etti.

Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, etkinlikten mutluluk duyduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

Sponsorlara verilen 10. yıl onur ödüllerinin ardından, çocuklara hediye dağıtıldı.