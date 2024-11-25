Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği (REK-DER) ile Azerbaycan Reklam və Marketinq Sahəsinin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi (RMID) arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği (REK-DER) ile Azerbaycan’nın reklamcılık alanındaki birlik olan Azerbaycan Reklam və Marketinq Sahəsinin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi (RMID) arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek için birlikte çalışma kararı aldı.

REK-DER Başkanı Suat Durdu Bora ile RMID Başkanı Khayala Mutallimova karşılıklı işbirliği protokolü imza koydu. Bora, “Derneğimizi kuralı çok kısa bir süre geçmesine rağmen bugün gerek Türkiye ile gerekse Türk Devletleri Teşkilatındaki üye ülkelerle sıcak işbirliği içerisindeyiz. Her geçen gün bu işbirliklerinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Azerbaycan’daki muhataplarımızla işbirliği antlaşması imzaladık. Ülkemize ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

RMID Başkanı Khayala Mutallimova’da törende yaptığı konuşmada KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutallimova önümüzdeki yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olan her ülkede bir fuar açmak için girişimleri olduğunu ve KKTC’de ilerleyen dönemde bir fuar düzenleyebileceklerini söyledi.

İmza törenin ardından REK-DER Başkanı Suat Durdu Bora, RMID Başkanı Khayala Mutallimova’ya hatıra plaketi sundu.