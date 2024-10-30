KKTC’de dün Boğaztepe-Kalecik köylerinin doğu kısmında ve Gazimağusa’da yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 16.30 sıralarında, Boğaztepe-Kalecik köylerinin doğu kısmındaki bir arazi içerisinde, bir şahsa ait ahşap ve plastik kaplamadan imal edilmiş depo olarak kullanılan yapıda meydana gelen yangın sonucu, depo içerisinde muhafaza edilen akü şarj cihazı, matkap, bluetooth hoparlör, muhtelif sayıda kıyafet ve ayakkabı, bitki tohumları ve turşular ile deponun plastik kaplamaları yandı. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Saat 23.30 sıralarında ise, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi’nde, bir şahsa ait soğuk hava deposu yanında meydana gelen yangın sonucu, bir ağılın etrafını çevreleyen 5 sunta tahta yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise olay yerinde park halinde bulunan buzluklu bir aracın sol yan kısmı da eridi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.