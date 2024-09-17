KKTC’de geçen hafta meydana gelen 82 trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de 82 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölüm, 20’si yaralanma ve 60’ı hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda iki kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; 24’ü süratli araç kullanmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 9’u diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon 808 bin 122 TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 30, Gazimağusa 17, Girne 22, Güzelyurt 6 ve iskele 7”

-Trafik denetimlerinde 13 bin 791 araç sürücüsü kontrol edildi

Öte yandan 9 -15 Eylül tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 13 bin 791 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2 bin 462 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 707 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 152 ) , Tehlikeli Sürüş ( 19 ), Dikkatsiz Sürüş (51 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 255 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 68 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 219 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 77 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 164 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 7 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 68 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 42 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 64 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 38 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 14 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 4 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 15 ) ve 638 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 196 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü tutuklandı”