Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne ve Gazimağusa’da rahatsızlık

Gazimağusa ve Girne’de, dün kamuya açık yerlerde, V.D. (E-45) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve B.Ş.(E-27) ise 144 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de kapatma saatine uymayan restorana yasal işlem

İskele bölgesinde bu sabah gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, işletmelerin kapatma saatine yönelik yapılan denetimler sonucu, Mehmetçik’te faaliyet gösteren bir restoranın kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu restoran işletmecisi Y.A. (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.