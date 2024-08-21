KKTC’deki Rum mallarının ticaretine müdahil olduğu gerekçesiyle Rum polisi tarafından tutuklanan 25 yaşındaki İsrailli şahıs 92 bin euroluk teminatla serbest bırakıldı.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde bu sabah görülen davada, şahsın 8 Ekim'de Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme, şahsın 50 bin euroluk şahsi kefalet imzalaması, 9 bin euro nakit para ödemesi, karısına ait 33 bin euro değerindeki arabaya ipotek konulması, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, isminin “stop list”e (yasaklı kişiler listesi) eklenmesi, her gün Pissuri’deki polis karakoluna 20.00-22.00 saatleri arasında ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC’ye geçişinin yasaklanması koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.