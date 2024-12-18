2025 yılında KKTC’de düzenlenecek Teknofest kapsamında yapılacak teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

Yarışmanın hedefinin, akıllı ve yenilikçi bilgi teknolojilerini kullanarak geliştirecek yeni projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmek olduğu belirtildi.

Yarışmaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunların katılabileceği kaydedildi.

Yarışmacıların hazırlamaları gereken dokümanlara ilişkin şablonların ilerleyen tarihte Teknofest web sitesi veya iletişim kanalları üzerinden duyurulacağı vurgulandı.