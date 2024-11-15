KKTC’nin 41. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği Ercan Havalimanı’nda yolculara ve misafirlere yönelik Kıbrıs kültürü etkinlikleri düzenlendi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, T&T’nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu havalimanında gösteriler sundu, zaman zaman yolcular da oyunlara katıldı.

Ardından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Akıncılar Köy Kadın kursu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip Kıbrıs kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtan sele, sepet, ipek kozası ve lefkara işleri işledi.

Bunun yanında, Havalimanı’nda anons sisteminden KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983’te Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhuriyet’i ilan ettiği konuşma verildi.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile süslenen Ercan Havalimanı’nda gün boyu anons sisteminden Kıbrıs türküleri yayını yapıldı ve alanda bayraklar dağıtıldı.

Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümüne konan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük emekleri olan KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 3 boyutlu maketleriyle yolcuların fotoğraf çekmesine iimkan sağlandı.

Açıklamada, Kıbrıs kültürünün, gelenek ve göreneklerinin tanıtılması için havalimanının önemli bir yer olduğu ifade edilerek, Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan sele ve sesta yapımından örnekler sunulduğu belirtildi. Açıklamada, bu gibi etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.