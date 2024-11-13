KKTC’nin 41. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Ercan Havalimanı’nda etkinlikler düzenleniyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs kültürünün değerlerini ve kıyafetlerini yansıtan gösteriler sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Akıncılar Köy Kadın kursu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip Kıbrıs kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtan sele, sepet, ipek kozası ve Lefkara işi işleyecek.

Anons sisteminden KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983’te KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhuriyeti ilan ettiği konuşma sunulacak.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile süslenecek Ercan Havalimanı’nda gün boyu Kıbrıs türküleri dinletilecek, yolculara ve misafirlere KKTC bayrakları dağıtılacak.

Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümüne KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 3 boyutlu maketleri yerleştirilecek.