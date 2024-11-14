Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41 yıl önce kuruluşu ve devletin kurumsal hale gelmesinde rol alan tanıklar, o dönem yaşadıkları zor fakat sevinç dolu anları anlattı.

KKTC'nin 41 yıl önce 15 Kasım 1983'teki kuruluşunda yer alan ve devletin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Mehmet Bayram, AA muhabirine kuruluşa giden yoldaki süreci anlattı.

KKTC'den önceki Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde de bakanlık yaptığını anlatan Bayram, uluslararası baskılar endişesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devlet ilanını büyük bir gizlilik içinde, dünya ile iletişimi keserek yürüttüğünü anlattı.

Bayram, uluslararası görüşmelerde Rumların, 1960'ta kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin adını kullandıklarını, Kıbrıs Türk halkının ise "Federe Devlet" unvanı ile sanki onların bir bölgesi gibi muamele gördüğünü aktararak, "Toplantılarda onların liderine, 'Hazretleri' bizimkine ise 'Bay' deniliyordu. Toplantı ve görüşmelerde onlar devlet, biz bölge muamelesi görüyorduk. Bütün bu zorluklar içerisinde Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk bölgesinde bir devlet kurulması fikri zaruri hale gelmişti." dedi.

KKTC kurulmadan önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Bayram, Denktaş'ın kendisinden "önemli bir gelişme olacak" uyarısı ile Türkiye'den erken dönmesini istediğini kaydetti.

Bayram, 41 yıl önce 14 Kasım 1983 gecesi Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kendilerini topladığını dile getirerek, "Devletin kuruluş bildirgesini 14 Kasım gecesi imzaladık. Bizim için onurlu ve sevinçli bir andı. Sonra ben bakan olarak bölgemizi iletişime kapadık. Sadece belli kanallar aracılığıyla Türkiye ile gerektikçe iletişim kuruyorduk. KKTC'yi ilan ederken hem uluslararası baskı hem de Rumların engelleme girişimlerinin önünü bu şekilde kapattık." ifadesini kullandı.

KKTC'nin kuruluşuna giden yolun, daha önceki Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden geçtiğini hatırlatan Bayram, Denktaş'ın 1983'ten itibaren kendilerini ve halkı devletin kuruluşu için hazırladığını da sözlerine ekledi.

- "İkinci bir Türk devletinin kurulacağına inancımız sonsuzdu"

KKTC kurulduktan sonra oluşan ilk mecliste milletvekili olarak bulunan ve bir dönem Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da yapan Kenan Akın, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda asker olarak görev yaptığını aktararak, "İkinci bir Türk devletinin kurulacağına inancımız sonsuzdu. O heyecanla halkla hep iç içe olan bir kişi olarak ben devamlı şekilde Kıbrıs Türk halkının daha egemen, kendi kendine idare edebilecek bir noktaya gelebilmesi için çaba sarf ettim." dedi.

KKTC'nin ilanından hemen sonra 31 yaşında en genç milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne girdiğini belirten Akın şunları kaydetti:

"Devlet kurulunca müthiş bir sevinç yaşadık. O anları anlatamam o mutluluk ancak yaşanır. O meclisin ilkelerine, KKTC'ye devamlı hizmet edeceğim yönündeki yemine hayatım boyunca sadık kaldım."