Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yer aldığı İstanbul’daki Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İstanbul Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı devam ediyor.

Fuardaki KKTC standı, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuar, cumartesi tamamlanacak.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) koordinasyonu ile Discover Events tarafından organize ediliyor.

Organizasyonun dünkü açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yapmıştı.

-Fuara katılım her yıl artıyor

2023 yılında, 45 farklı ülke, 220’si yurt dışından olmak üzere toplamda 314 katılımcı firma ile beraber 82 ülkeden gelen 7375’i yabancı ziyaretçilerden oluşan, toplamda ise 23 bin 351 ziyaretçiyle gerçekleşen Helal Expo Fuarı, birçok uluslararası üst düzey bürokratları da misafir ederek başarılı bir şekilde etkinliğini gerçekleştirdi.

Küresel arenadaki en büyük “helal organizasyonu” olarak kabul edilen etkinliğin, 2024 yılında ki hedefi dünyanın dört bir yanından katılan 500’den fazla satın alma profesyonellerine ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda 10 bini yabancı olmak üzere 40 bine yakın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, B2B anlaşmaları ile şirketlerin helal sektöründen daha fazla pay almasına zemin hazırlama hedefinde.

Helal piyasasının en önemli ticari iş birliği platformu olan Helal Expo ve içerisinde bulunan diğer etkinlikleri ile 7 trilyon dolara yakın helal piyasasında Türkiye’yi merkez ülke haline getiriyor.

Dünya genelinde 2 milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu sektörü, özellikle gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, turizm ve finans alanlarında her geçen yıl gelişiyor.