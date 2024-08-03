um Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki gerginliğin artması ve bölge ülkelerinin vatandaşlarını tahliye etmeyi kararlaştırması durumunda, güvenlik köprüsü rolünde olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dış Rumlar konferansı çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kombos, Orta Doğu’daki durumun çok zor olduğunu ve çatışmanın daha da büyüme tehlikesi bulunduğunu belirterek, bu çatışmaların tüm bölgeyi etkileyeceğine işaret etti.

Habere göre Kombos, Rum tarafının tam olarak ne olup bittiğinden haberdar olmak için aktif şekilde temaslarda bulunduğunu belirterek, yabancı ülke vatandaşlarının kriz bölgesinden Güney Kıbrıs’a kabulü ve geri dönüşünü içeren “Estia” planının da iki hafta önce uygulamaya konulduğunu ve tüm ön hazırlıkların, yabancı ülkelerin diplomatlarıyla temaslar yapılarak tamamlandığını söyledi.

-Letimbiotis: “Hava sahamız kapanmayacak”

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, internette yayılan, Güney Kıbrıs’ın hava sahasının kapatılacağına dair haberleri yalanladığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve her iki havalimanındaki uçuşların normal seyrinde sürdüğünü belirtti.