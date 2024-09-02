Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) 65’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 10 Eylül Salı günü panel ve resepsiyon düzenlenecek.

Koopbank’tan verilen bilgiye göre, “Avrupa’dan ve Kuzey Kıbrıs’tan Örnekleriyle Kooperatifçilik” adlı panel Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alacak.

Saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak panel, video mesajlar ve protokol konuşmaları ile devam edecek. Ardından panele geçilecek. Resepsiyon ise aynı günün akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yapılacak.