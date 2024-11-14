Gazimağusa’ya bağlı Köprülü köyünde yenilenen Atatürk Büstü açıldı.

Beyarmudu Belediyesi tarafından yenilenen Köprülü köyündeki Atatürk Büstü açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölge okullarından öğrenciler, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve büstün açılmasının ardından çelenk sunumuyla devam eden tören, anı fotoğrafı çekilmesi, Beyarmudu Belediyesi halk dansları ekibi gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, çocukların ülkenin geleceği en değerli varlıkları olduğunu belirterek, çocukları pırıl pırıl Atatürk’ün çocukları olarak görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada Atatürk’ün mücadelesini örnek alarak yürüterek bugünlere geldiğini, onurlu bir yaşam, kimsenin boyunduruğu altında yaşamadan Rum Yunan’a karşı direndiğini, kendi kimliği, milli değerlerine bağlılığıyla cumhuriyeti kurduğunu vurguladı.

Yarın KKTC’nin 41.Yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade eden Tatar, cumhuriyetin, bağımsızlık, özgürlük, egemenlik ve hür irade olduğunu, bugün huzur, barış ve onur içinde yaşanabiliyorsa, bunun cumhuriyet ve bizden önceki nesiller sayesinde olduğunu söyledi.

Atatürk büstünün, Kıbrıs Türk halkının Atatürk değerlerine bağlı olduğunu milli kültürel değerlere devletine sahip çıktığını gösterdiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta adil kalıcı sürdürülebilir bir anlaşma olması için Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği, devletiyle yer alması gerektiğini kaydetti.

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bağımsızlık öz karakterimizdir, KKTC devletinden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Tatar, “Gelecekte bir anlaşma olacaksa, devletimiz olacak, kimsenin boyunduruğu altına gitmeden cumhuriyetimize bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklara seslenen Tatar, “Milli değerler, devlet, bayrak, aile vatan halk sevgisiyle gelecekte ülkemizde, bizim şimdi olduğumuz makamlarda siz söz sahibi olacaksınız. Çok çalışın, kendinizi iyi geliştirin, devlete bayrağa sahip çıkın. Devlete hep birlikte sahip çıkacağız ve devletimizi geleceğe onurlu bir şekilde taşıyacağız” dedi.

Çocukluğundaki tören anılarını da anlatan Tatar, çocuklar için bugünün bir tarih olduğunu söyledi, değerli anılar biriktirdiklerini kaydetti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, çok anlamlı bir günde köyde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, belediye başkanı Bebek’in bölgesini geliştirmek için verdiği hizmetleri tebrik etti. Öztürkler, Atatürk Büstü'nün bölgeye kazandırılmasından dolayı da teşekkür etti.

Öztürkler, KKTC’nin kuruluşunu da kutlarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iki devlet siyaseti konusunda tam destek verdiklerini söyledi.

-Bebek

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk onuruna köprülü köyüne dikilen Atatürk Büstü açılışında konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, bugün bir tarihe imza atıldığını, atıl durumdaki Atatürk Büstünün yenilendiğini ve Atatürk’e hak ettiği saygıyı gösterdiklerini söyledi.

Bebek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri” olduklarını ifade ederek, belediye olarak eğitim, kültür, sağlık, spor ve yaşlılara verilen destekleri anlattı, göreve geldiği günden bugüne 13 projeyi tamamladıklarını, bölgedeki Türk varlığını korumak ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.