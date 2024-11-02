Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununda Amerikan desteğini alma uğruna, Kıbrıs’ın Amerikan savaş üssüne dönüştürülmesine izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Korkmazhan, tüm ilerici ve savaş karşıtlarının geniş bir koalisyon oluşturması ve bu ihtimali bertaraf etmek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin şekillendiği bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden ve Hristodulidis’in üst düzey bir görüşme gerçekleştirmesinin ve görüşme sonrası BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüme vurgu yapılmasının oldukça önemli olduğunu savunarak, görüşmenin ve sonuçlarının iyice analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmeye ilişkin açıklamaların Biden-Hristodulidis görüşmesinin öneminin Kıbrıs sorununun ötesinde olduğunu gösterdiğini kaydeden Korkmazhan, “Biden-Hristodulidis görüşmesinin esas gündemi, Kıbrıs’ın yalnızca İngiliz üsleri aracılığıyla değil, tüm limanları ve imkânları ile Amerikan emperyalizminin saldırganlığı için genel saldırı üssü olarak kullanılmasıdır” iddiasında bulundu.