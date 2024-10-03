Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, ABD, AB ve İsrail’in Ortadoğu’yu bölgesel savaşa sürüklediklerini belirterek, Filistin ve Lübnan’da hedef gözetmeksizin uygulanan saldırıları şiddetle kınadıklarını, İsrail’in Nazi Almanya’sını aratmadığını kaydetti.

Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve AB’nin arabuluculuk ve ateşkes çabalarını “tamamen göstermelik ve yalan” olarak niteledi ve ABD ve AB’nin esas hedeflerinin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek ve tehdit gördükleri İran ile Asya’ya yönelmek istediklerini kaydetti.

ABD ve AB’nin, İsrail’in uyguladığı vahşeti her türlü ekonomik ve askeri imkân ile desteklediğini ifade eden Korkmazhan, demokrasi ve insan haklarını dillerinden düşürmeyen sözde Batı medeniyetinin, “savaş ve kandan beslenen kapitalizmin en aşağılık biçimi” olduğunu savundu.

Korkmazhan, açıklamasında, ABD, İsrail, AB ve İngiltere’nin, Kıbrıs’ı Orta Doğu ve bölgedeki saldırıları için saldırı üssü olarak kullanmaya devam ettiğini de hatırlattı ve “Kıbrıslılar olarak emperyalist silah ve üsleri ülkeden kovmadığımız, Kıbrıs’ı barış adasına dönüştürmediğimiz sürece, Filistin ve diğer halklara yönelik kanlı saldırılara ne yazık ki dolaylı destek sunmaktayız.” ifadelerine yer verdi.

Korkmazhan, “ABD-AB emperyalizmine ve İsrail'e karşı direnen Filistin, Suriye, Lübnan halkları ve tüm ezilen halklar ile dayanışmamızı vurguluyoruz. Her türlü emperyalist saldırganlığa son verilmeli, Siyonist İsrail devleti insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı, işgal ettiği topraklardan şartsız geri çekilmeli ve Filistin'in özgürlüğünün, Orta Doğu coğrafyasında barışın önündeki engeller kaldırmalıdır.”dedi.