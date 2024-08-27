Korkuteli köyünde, evinin garajında spiral makinesiyle tahta keserken makineyi elinden kaçıran Hidayet Bakır (E-50) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, yaralanma olayı bugün 11.00 sıralarında meydana geldi.
Hidayet Bakır evinin garajında, elinde tuttuğu çalışır haldeki spiral makinesiyle tahta kesmeye çalışırken, makineyi elinden kaçırdı ve sağ omuz ve kolundan yaralandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır, ilk müdahalenin arından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Editör: Kıbrıs Genç Tv